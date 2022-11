A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el gobierno de Argentina estableció tres días de duelo en todo el país por la muerte de la histórica dirigente de las Madres de la Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien falleció este domingo a los 93 años.

En el documento publicado se destacó la labor de Hebe de Bonafini señalando que “por su lucha incansable se convirtió en una figura de orden internacional; no hay país en el mundo que no conozca los trágicos años del terrorismo de Estado en Argentina y que no haya visto a las Madres de Plaza de Mayo como un símbolo de la lucha por los derechos humanos“.

Además agrega que “es un deber del Gobierno Nacional reconocer esta lucha y su memoria, con motivo de su lamentable fallecimiento. Que, sin las Madres de Plaza de Mayo, el ‘Nunca Más’, esa frase que es patrimonio de todo el pueblo argentino, no hubiera sido posible“.

El duelo nacional implica entre otras cosas que todos los edificios públicos en Argentina tendrán sus banderas a media asta, y que el ministro de Justicia entregue las condolencias a la familia a nombre de todo el gobierno.

En tanto, el presidente argentino, Alberto Fernández, lamentó al igual que otras personalidades internacionales el fallecimiento de la mujer que junto a otras hizo visible las violaciones a los derechos humanos en ese país durante la dictadura militar.