Supremo Tribunal de Brasil faculta a policías estatales para desbloquear carreteras ante protestas de camioneros

El pasado domingo 30 de octubre, Luiz Inácio Lula Da Silva se impuso a Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil, convirtiéndose nuevamente en el presidente del gigante sudamericano.

Sin embargo, el actual presidente brasileño ha guardado silencio tras la derrota electoral, manteniéndose hasta la presente fecha sin reconocer la victoria de Lula. En tanto, camioneros afines a Bolsonaro bloquearon carreteras ante la decisión democrática de la ciudadanía.

Por ello, el Supremo Tribunal de Brasil facultó a las policías estatales para desbloquear carreteras ante estas protestas lideradas por los camioneros, incluidas rutas federales.

Según consigna El País, varios gobernadores, entre ellos los de São Paulo y Río de Janeiro, han ordenado a las fuerzas de seguridad bajo su control desbloquear las vías obstruidas, quienes incluso han usado gases para dispersar a los manifestantes.

Asimismo, se informó que se multará con 100.000 reales (más de $18 millones) por hora a los dueños de los camiones que participen en los bloqueos.

El gobernador paulista, Rodrigo Garcia, partidario de Bolsonaro, criticó los bloqueos de ruta, calificándolos como “inadmisible”.

Bloqueio de estradas é inadmissível. As pessoas têm o direito de ir e vir. Em reunião com @MarioSarrubbo , @inesmscoimbra , @PMESP , no gabinete de crise, que desde ontem está agindo para liberar as estradas. As 9h30, daremos mais informações à imprensa.

— Rodrigo Garcia (@rodrigogarcia_) November 1, 2022