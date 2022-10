A los 87 años muere la leyenda del rock & roll Jerry Lee Lewis

A los 87 años de edad murió este viernes la leyenda del rock & roll Jerry Lee Lewis, en su casa de Misisipi, al sur de Memphis (Tennessee), Estados Unidos, según confirmaron medios estadounidenses.

Conocido por éxitos como Whole Lotta of Shakin’ Goin On, Great Balls of Fire y High School Confidential, el músico sufrió de varias enfermedades en los últimos años de su vida.

El artista, que fue conocido como The Killer (el asesino), por su fiereza al interpretar y también por su temperamento, fue un icono del rock & roll en la misma época en la que se encontraban Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard.

Sus primeros encuentros con la música se dieron cuando tenía 10 años, luego que su familia comprara un piano de pared de tercera mano y que dos de sus primos le enseñaron a tocarlo.

Su actitud desafiante, la cual traspasaba en sus potentes espectáculos mediante su puesta en escena, fueron parte de su sello como artista: