Activistas climáticos lanzan puré a pintura de Monet en Alemania

Durante este domingo, otra manifestación de parte de activistas climáticos se vivió al interior del Museo Barberini de Potsdam, en Alemania, afectando una de las pinturas del artista francés Claude Monet.

De acuerdo al registro viralizado en las redes sociales, dos personas vestidas con chalecos reflectantes se acercaron a la obra ‘Les Meules’ y le lanzaron una porción de puré de papas encima.

De inmediato, los sujetos se pegaron al suelo y gritaron consignas sobre el medioambiente al momento de vandalizar la pintura de Claude Monet. De hecho, el grupo ambientalista Letze Generation se adjudicó el hecho indicando que la acción tenía como objetivo que “la sociedad recuerde que el uso de los combustibles fósiles nos está matando a todos”. Por su parte, desde el museo aún están evaluando los daños provocados a la pintura tras el ataque.

Cabe recordar que, hace solo unos días, ocurrió un hecho similar en la National Gallery de Londres, donde el grupo ambientalista “Just Stop Oil” vertió sopa de tomate sobre la obra ‘Los Girasoles’ de Van Gogh. En esa instancia, se presentaron cargos penales contra las dos personas involucradas.

We make this #Monet the stage and the public the audience.

If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:

Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ

— Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022