Durante esta jornada, dos ecologistas arrojaron tarros con sopa de tomate al cuadro “Los girasoles” de Van Gogh, en la National Gallery de Londres, en medio de una protesta.

Según consigna El País, ambas manifestantes son parte de la organización Just Stop Oil, y protestaron puesto que están en contra de que el Gobierno británico conceda nuevas licencias de plataformas de petróleo y gas.

Las dos activistas medioambientales lanzaron la sopa contra la obra de arte, se arrodillaron frente a esta y pegaron sus manos a la pared donde se encontraba expuesto el cuadro. Posterior a esto, la policía londinense detuvo a ambas jóvenes por los delitos de daños criminales y allanamiento agravado.

Tras lo sucedido con las manifestantes, la National Gallery emitió un breve comunicado, donde detallan que “pasadas las once de la mañana (hora local), dos personas entraron en la sala 43 del museo y arrojaron una sustancia roja, aparentemente sopa de tomate“.

Además, aclararon que la obra del famoso pintor Vincent Willem van Gogh sufrió “algún daño menor, pero está ilesa”.

NOW – Climate activists defile Van Gogh's Sunflowers at the National Gallery and glued themselves to the wall.pic.twitter.com/XgRDqyEqUO

— Disclose.tv (@disclosetv) October 14, 2022