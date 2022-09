Afirman que autoridades de Irán decidieron bloquear Instagram y WhatsApp ante aumento en las protestas

Siguen las protestas en Irán tras la muerte de Mahsa Amin, joven que fue detenida por la policía de la moral, acusada de llevar mal puesto su velo, y desde donde nunca más se le vio con vida.

Por ello, se han realizado masivas protestas en dicho país por mujeres, en donde incluso miles de estas quemaron sus hiyabs, además de marchas y manifestaciones.

Y ahora, las autoridades de Irán habrían tomado una drástica decisión. Esto ya que, según datos de NetBlocks, se han implementado “severas” restricciones de internet, en las que las aplicaciones Instagram y WhatsApp habrían sido bloqueadas.

“Los usuarios también informaron la desconexión o la ralentización severa del servicio de Internet en varias ciudades desde que se registró la primera interrupción el viernes 16 de septiembre de 2022″, señalaron desde NetBlocks.

De momento, se reportan al menos 17 personas fallecidas durante las protestas en Irán.

Por otro lado, este jueves se conoció que Estados Unidos sancionó a la Policía de la Moral y a dos de sus dirigentes.

Se trata de Haj Ahmad Mirzaei y Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi, a quienes el departamento estadounidense del Tesoro impuso una sanción por la muerte de Mahsa Amin, de 22 años.

