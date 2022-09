Mauricio Macri afirma que atentado a Cristina Fernández lo cometieron “un grupito de loquitos”

Este domingo en la noche, el expresidente de Argentina Mauricio Macri ofreció una entrevista televisiva en la que habló sobre el atentado a la actual vicepresidente de esa nación, Cristina Fernández. En sus palabras, el político y empresario dijo que el acto fue cometido por un “grupito de loquitos”.

Con respecto al intento fallido de magnicidio contra Cristina Fernández, Mauricio Macri reveló que primero se sintió en “shock”. Luego de analizar la noticia, sintió un “alivio” porque no fue un asesinato. Pese a esto, consideró que el oficialismo de su país sobreactuó, y a su juicio, quienes actuaron fue “un grupo de loquitos”.

Entrevistado por le medio LN+, Mauricio Macri comentó en este sentido: “Y encima, para cargarlo de discursos de resentimiento y odio, nos echan la culpa de algo que queda claro que es algo individual, de un grupito de loquitos”.

Cree que fue sobreactuada la situación:

El político también dijo que al día siguiente del ataque a Cristina Fernández pusieron un feriado y, a su juicio, generaron rechazo. “Con ese feriado, no hicieron más que avasallar a los ciudadanos. Una vez más nos hicieron entender que no les importa la vida de la gente, de esa gente a la que le cuesta llegar a fin de mes. Ni los chicos fueron a clase. Todo se vio afectado”.

“Por lo que yo he visto y leído, queda más que evidente que no estuvo orquestado”, continuó Mauricio Macri, y también hizo una comparativa sobre este atentado a Cristina Fernández. “No es el atentado que tuvo María Eugenia (Vidal, ex Ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires) en Mar del Plata cuando comenzaba mi gobierno”.

De acuerdo con esto, indicó: “Ellos si nos podrían haber matado, con las piedras que tiraban más de cientos de personas que fueron movilizadas al lugar. En Traful me pasó con los de ATE, también socios de este gobierno. No pasó nada en esas dos ocasiones. Pero, ¿si pasaba?”, se preguntó.

Las declaraciones de Mauricio Macri sobre el intento de magnicidio contra Cristina Fernández:

