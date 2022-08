Esta jornada, exestudiantes del Colegio del Salvador, una centenaria institución educativa jesuita de Buenos Aires donde impartió clases Jorge Mario Bergoglio, hoy el papa Francisco, denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual por parte de su extutor, César Fretes.

De acuerdo a El País, los amigos Gonzalo Elizondo y Pablo Vio fueron abusados cuando tenían 11 años de edad y pudieron darse cuenta del delito casi dos décadas después, cuando rompieron silencio y quisieron denunciar. Fue ahí cuando descubrieron una decena de víctimas del mismo tutor, que de momento se pueden contabilizar 42 personas.

Ambos denunciaron que el jesuita Fretes abusó de ellos en 2002, cuando era su tutor en sexto de primaria. Cuentan que un año después el colegio decidió trasladar al jesuita sin dar explicaciones. Sin embargo, existía el rumor de que había abusado de otro estudiante.

“Al escuchar los rumores reinterpreté que no fue un accidente, sino que me estaba tocando”, aseguró Elizondo recordando el ataque que sufrió.

“Lo que hicieron fue encubrirlo y trasladarlo”

El jesuita Fretes falleció en 2015 sin haber enfrentado la justicia y las autoridades del colegio efectivamente reconocieron la existencia de los abusos, pero se opusieron a compensar económicamente a las víctimas y ofrecerles disculpas públicas.

Tampoco se ha sancionado a los encargados del establecimiento en ese momento, que según denuncian los exalumnos “hubo muchos adultos responsables que no actuaron como tenían que actuar. Nos descuidaron, nos abandonaron, se enteraron de que había un abusador y lo que hicieron fue encubrirlo y trasladarlo”, declararon al mismo medio.

En 2019, fue la primera vez que Gonzalo Elizondo se acercó al colegio a buscar respuestas y tres años después lo acompañan las demás víctimas. Sin embargo, no obtienen colaboración de parte la institución religiosa.

Qué pasó con César Fretes

El jesuita fue expulsado de la Compañía de Jesús, luego de que se hiciera una investigación interna sobre los casos de abuso. Esta medida es puesta en duda por los exestudiantes.

“No nos dejan ver el certificado de expulsión. Sabemos que lo de la investigación es falso porque no hablaron con nadie, no preguntaron a nadie”, dijo Pablo Vio. Incluso, aseguran que “antes de la denuncia contra César Fretes en 2003, que saldó con su traslado a Mendoza, las autoridades de la escuela habían recibido otras dos”, consta en El País.

El Sumo Pontífice dio clases en el Colegio del Salvador a mediados de los años sesenta. Elizondo pensó que el Papa Francisco podía interceder en su búsqueda de respuestas y le escribió una carta directamente al Vaticano, de la cual nunca obtuvo respuesta.

Tras aún non obtener resultados en sus intentos de esclarecer la verdad y buscar justicia, las víctimas son críticas: “El objetivo de la Iglesia es que nos cansemos, que se nos termine la energía y lo dejemos y así ellos puedan seguir tapándolo, como si nada. Si el Papa saliese a hablar nadie podría seguir haciéndose el distraído y nos daría una recarga de energía, no va a pasar”, anticiparon.