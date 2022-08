Michelle Bachelet condena asesinato de 19 niños palestinos en medio de conflicto bélico en Gaza

Esta jornada, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció el asesinato de 19 niños palestinos bajo contexto de nueva escalada bélica entre Israel y Palestina.

A través de las redes del organismo, la ex Presidenta condenó estos ataques: “Infligir daño a cualquier niño durante un conflicto es muy inquietante, y el asesinato y amputación de tantos niños este año es inconcebible“.

Asimismo, Bachelet criticó la situación que viven las niñas y niños palestinos en la zona de conflicto y la falta de medidas para aplacar la situación: “La impunidad impulsa el ciclo de violencia”.

Entre los 19 menores de edad fallecidos, 17 de ellos murieron en medio de los recientes conflictos en la franja de Gaza, entre el 5 y 7 de agosto. Los otros dos niños fueron asesinados en Cisjordania, tras una operación militar de parte de Israel.

Este mismo jueves se reportó la última víctima de estos ataques, que corresponde al deceso de una niña de 10 años que fue herida producto de los bombardeos.

A la fecha, ya van 48 muertes que han sido confirmadas por el Ministerio de Salud de Palestina y corroboradas por la Alta Comisionada.

De acuerdo a la ONU, se han reportado 360 heridos en medio de los conflictos en Gaza, donde más de la mitad son civiles. Entre ellos hay 151 niños, 58 mujeres y 19 adultos mayores.

