Donald Trump se acoge al derecho de no declarar ante fiscal en investigación por fraude al fisco

El pasado martes, la FBI registró la residencia del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, en medio de una investigación por presunto fraude al fisco.

En ello, el miércoles 10 de agosto, Trump debió comparecer ante la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por presuntas irregularidades en sus negocios. No obstante, el ex mandatario se acogió al derecho de no declarar.

“Me negué a responder las preguntas, amparado en los derechos y privilegios otorgados a todos los ciudadanos por la Constitución de Estados Unidos“, señaló Donald Trump mediante un comunicado.

“Una vez me pregunté: ‘Si eres inocente, ¿por qué te acoges a la Quinta Enmienda?’. Ahora conozco la respuesta a esa pregunta. Cuando tu familia, tu empresa y todo tu círculo se convierten en objetivo de una caza de brujas infundada, motivada políticamente y apoyada por abogados, fiscales y los medios que difunden noticias falsas, no tienes elección”, agregó el magnate.

En tanto, desde la Casa Blanca informaron que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desconocía el proceso de allanamiento del FBI en la residencia de Donald Trump.

La vocera presidencial Karine Jean-Pierre aseveró que el Departamento de Justicia no puso al tanto al mandatario. La portavoz dijo que el gobernante se enteró a través de las noticias.