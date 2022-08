Desde el Estado de Florida llegan malas noticias para un exmandatario de los Estados Unidos. El republicano Donald Trump informó que agentes del FBI allanaron su residencia ubicada en la localidad de Palm Beach. Los funcionarios ingresaron al exclusivo condominio Mar-a-Lago, el que se encuentra cerca de la ciudad de Miami.

El exgobernante ultraderechista expresó que su vivienda fue “allanada” por miembros del Buró Federal de Investigaciones. En un comunicado el exjefe de la Casa Blanca comentó que “después de trabajar y cooperar con el gobierno y las agencias pertinentes, esta redada no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada“.

The New York Times detalla que Trump no comentó las razones de por qué se efectuó el allanamiento en su hogar en Florida. El líder republicano agregó en un comunicado que el complejo residencial “se encuentra actualmente sitiado, allanado y ocupado por un gran grupo de agentes del FBI”. El expresidente criticó que “incluso irrumpieron en mi caja fuerte”.

La prensa estadounidense aún desconoce los motivos de la pesquisa de la agencia de investigaciones en la residencia de Donald Trump. Los medios especulan que se trata de una búsqueda de documentación vinculada a una investigación. También creen que los agentes están requisando documentos clasificados que pudiera tener el exmandatario.

En el mes de abril una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos comentó que se había abierto una indagatoria sobre la destitución de funcionarios presidenciales en la administración Trump. Se señala que la revisión pudiera tener que ver incuso con los registros de patrimonio del multimillonario estadounidense.