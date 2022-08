Tras visita de Pelosi: China realiza una de las mayores maniobras militares cerca de Taiwán

Durante esta jornada de jueves, el ejército de China dio inicio a una de las mayores maniobras militares cerca de Taiwán tras la controvertida visita de la titular de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

Según consigna El País, estos ejercicios militares son con fuego real, los que se prolongarán hasta el domingo, e incluso se han lanzado misiles cerca de las islas Matsu.

Las maniobras por parte del ejército de China incluyen el cierre del espacio marítimo y aéreo en seis zonas alrededor de la isla. Una de ellas está situada a solo 20 kilómetros de la costa de Kaohsiung, la principal ciudad del sur de Taiwán.

Desde la capital de Taiwán, Taipéi, aseguran que se monitorea de cerca los ejercicios y que “sus fuerzas se preparan para un conflicto, pero que no lo busca”.

Tanto desde el Partido Progresista Democrático de Taiwán, partido gobernante, como el G7 condenaron estos simulacros, calificándolos como “irresponsables” e “ilegítimos” por realizarse en las vías navegables y rutas aéreas internacionales más transitadas de la región.

There is no justification to use a visit as pretext for aggressive military activity in the Taiwan Strait. It is normal and routine for legislators from our countries to travel internationally.

We encourage all parties to remain calm, exercise restraint, act with transparency. https://t.co/b760G8L0J4

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 4, 2022