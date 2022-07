Hong Kong: una pantalla gigante cayó sobre miembro de una banda en pleno concierto

En la jornada de este jueves, un complejo accidente ocurrió durante el concierto de una banda en Hong Kong, cuando una pantalla cayó sobre uno de los miembros del grupo musical.

Mirror es una banda de adolescentes integrada por 12 cantantes. Debutaron en el año 2018 y han ganado una gran popularidad en el contienen asiático.

Este jueves, Mirror daba un concierto en Hong Kong, evento que terminó en tragedia con el derrumbe de una pantalla del predio. Esta cayó sobre la cabeza de un integrante de la agrupación, hecho que quedó registrado en redes sociales.

El reportero Ezra Cheung compartió en redes sociales un video que captó el momento exacto que la pantalla cayó sobre el cantante en Hong Kong:

#BREAKING: A horrible accident erupted as a Hong Kong singing and dancing boy band was hosting their first concert, injuring at least two dancers. Both were said to be conscious when being sent to the hospital. pic.twitter.com/y3c7MVyUmn

— Ezra Cheung (@ezracheungtoto) July 28, 2022