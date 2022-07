Última cofundadora de “Abuelas de Plaza de Mayo” fallece a los 96 años en Argentina

Durante la jornada de este lunes 18 de julio se confirmó el fallecimiento a los 96 años de la activista argentina Delia Giovanola, nacida en 1926 y cofundadora de una de las organizaciones más importantes de resistencia a la dictadura militar del país vecino: las Abuelas de Plaza de Mayo.

Según los antecedentes históricos, el gobierno de facto desarrollado entre los años 1976 y 1983 en Argentina llevó a cabo la desaparición sistemática de los hijos de personas contrarias a la instalación del régimen para venderlos a nuevas familias con valores afines a la dictadura, en uno de los escándalos políticos más relevantes del último medio siglo en el país trasandino.

A raíz de lo anterior, Giovanola ayudó a crear la organización de mujeres “Abuelas de Plaza de Mayo” en 1977 luego de que su propio nieto fuera secuestrado de bebé por agentes de la represión argentina y a quien pudo conocer antes de morir.

Martín, hijo de Jorge Óscar Ogando -hijo de la activista de derechos humanos asesinado por la tiranía- y su pareja Stella Maris Montesano -también desaparecida durante la dictadura- residía en Miami (Estados Unidos) cuando, de manera voluntaria, se acercó al organismo humanitario en 2015 con dudas acerca de su identidad.

El nieto de la activista fue el bebé desaparecido número 118 encontrado por las Abuelas de Plaza de Mayo. Esto se confirmó luego de probar el parentesco con Giovanola producto de un estudio de ADN practicado a Martín y que arrojó compatibilidad del 99,99% con muestras biológicas de sus familiares que están almacenadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Así, ambos construyeron su relación familiar tras las constantes visitas que el nieto realizaba a su verdadera abuela en Buenos Aires. “Cumplí con mi promesa de hace 39 años. Estoy feliz por poder decir ‘misión cumplida'”, sinceró la anciana cuando la noticia de la identificación de su nieto recorrió el mundo.

La activista por los derechos humanos conoció el destino de su hijo y el de su nuera, y el nacimiento de su nieto, al finalizar la dictadura por el testimonio de una sobreviviente del centro de detención Pozo de Banfield al sur de la capital argentina. En ese lugar nació Martín con su madre biológica esposada y vendada.

“A esta institución Delia le dio todo. Todavía no caemos en la cuenta de que ya no está, pero el vacío que se siente es enorme. Se ha ido una mujer luchadora“, indicó Abuelas mediante un comunicado. En la misiva no se especificó la causa del fallecimiento.

El secretario de Derechos Humanos y nieto restituido número 75 por la organización de mujeres en 2003, Horacio Pietragalla, también entregó sus condolencias: “Madre y Abuela de Plaza de Mayo, ejemplo de resistencia, compromiso y enseñanza para todos nosotros. Nunca la olvidaremos y seguiremos con su lucha por siempre”.