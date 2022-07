Estados Unidos: Joe Biden firma decreto para resguardar derecho al aborto

Durante la mañana de este viernes el presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó un decreto que busca proteger el derecho al aborto, tras la histórica decisión de la Corte Suprema de anular la sentencia del caso Roe contra Wade.

El mandatario estadounidense, junto a la vicepresidenta de la nación, Kamala Harris, llevó a cabo esta firma durante una ceremonia en el Salón Roosevelt, en la Casa Blanca.

“La decisión del Tribunal Supremo sobre el aborto no fue impulsada por la Constitución (…) y esta prohibición no sucederá mientras sea presidente, la vetaré”, expresó el jefe de Estado durante la instancia.

Por medio de este decreto, el presidente Biden mandató al secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, a que tome medidas para garantizar el acceso al aborto, incluyendo la interrupción del embarazo con medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por su sigla en inglés).

Además se deberá garantizar que todos los y las pacientes tengan acceso a servicios médicos de emergencia amparados por la ley y que protejan el acceso a métodos anticonceptivos.

En tanto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS por sus siglas en inglés) tendrá la tarea de presentar un informe en los próximos 30 días al presidente Biden sobre la aplicación de las disposiciones del decreto.

A esto se suma un grupo de trabajo compuesto por el HHS y el Consejo de Política de Género de la Casa Blanca, que incluye al secretario de Justicia, Merrick Garland, con el objetivo de proporcionar “asistencia técnica a los estados que ofrezcan protección legal a las pacientes de otros estados, así como a los proveedores que ofrezcan atención médica reproductiva legal”.

Join me as I make an announcement on protecting access to reproductive health care services. https://t.co/WtFjnVLdx9

— President Biden (@POTUS) July 8, 2022