En Bolivia el juicio “Golpe de Estado II” está cerca de concluir y los fiscales piden la mayor sanción posible para una expresidenta. Los acusadores en la última audiencia solicitaron una condena de 15 años de prisión para Jeanine Añez, quien se proclamó mandataria tras el golpe de estado en noviembre de 2019.

Los persecutores piden ese castigo por los delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución” y del “incumplimiento de deberes”. Luego del alegato de los fiscales la audiencia final del proceso se debió postergar hasta el martes. En la audiencia Añez sufrió una descompensación de su salud.

En medio de la reanudación del juicio, Jeanine Añez se descompensó en la cárcel de Miraflores y no pudo conectarse de forma virtual. La defensa y su familia denunciaron que busca sentenciarla este martes y que no se no vela por la salud de la exmandataria.

La exsenadora está en prisión preventiva tras asumir el control del gobierno entre noviembre de 2019 y octubre de 2020. El cargo lo tomó pese a que la constitución no la facultaba para ello y luego del golpe de estado tras las elecciones. Añez no asiste a las audiencias ante las dificultades para controlar las manifestaciones.

Página Siete detalla que para el defensor de la exmandataria, Luis Guillén, “están tratando de forzar la sentencia”. La defensa de Jeanine Añez interpone recursos ante el Tribunal Constitucional para impedir que el proceso finalice. El abogado de la exgobernante calificó este juicio como “exprés” porque solamente lleva un año.