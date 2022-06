Las señales desde la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no parecen tan favorables para el gobierno de Volodomir Zelenski. El secretario general de la alianza militar, Jens Stoltenberg, cree que la guerra será de desgaste. El jefe de la entidad dijo que “debemos prepararnos para el largo plazo”.

Stoltenberg avisó a las potencias occidentales que “lo que vemos es que esta guerra se ha convertido ahora en una guerra de desgaste”. El político noruego comentó desde Washington que estiman que la guerra en Ucrania sólo puede acabarse con una mesa de negociación con la Federación de Rusia.

El jefe de la alianza no especuló sobre las cesiones que necesita Kiev para negociar con Moscú. Stoltenberg comentó que “depende de ellos tomar esas duras decisiones, nuestra obligación es apoyarlos. No depende de nosotros decidir lo que Ucrania debe aceptar o no. Nosotros debemos ayudarles”.

Deutsche Welle detalla que el mandamás de la OTAN informó tras su cita con el canciller de EEUU, Antony Blinken, que convocarán una reunión con los representantes de Suecia, Finlandia y Turquía. Con ellos deben ver cómo resolver el veto turco para el ingreso de los países escandinavos a la organización.

Jens Stoltenberg dijo sobre la posición de Turquía sobre la llegada de Finlandia y Suecia a la OTAN que deben escuchar la posición de Ankara. El encargado de la alianza deben escuchar, ver sus preocupaciones y encontrar una solución. El diplomático dijo que los turcos contribuyen a la seguridad “de muy distintas formas”.