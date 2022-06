El próximo domingo el Presidente Gabriel Boric saldrá por segunda vez del país de manera oficial, con destino a la Cumbre de las Américas 2022. El encuentro se llevará a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos, pero antes, el mandatario hará una parada en Ottawa, Canadá, para concretar una reunión bilateral con el primer ministro Justin Trudeau.

La información fue confirmada por el gobierno canadiense. Precisaron que parte de las conversaciones entre Boric y Trudeau serán por temas de cambio climático (protección de océanos y contaminación), defensa de la democracia, derechos humanos, igualdad de género, pueblos originarios y crecimiento económico.

Los mandatarios, además, comparten postura en relación a la guerra entre Rusia y Ucrania: ambos consideran la invasión rusa como ilegal y sobre ello, abordarán la forma en que los países en América estrecharán la colaboración para “seguir responsabilizando a Rusia de los crímenes y apoyar a los ucranianos que han sido desplazados”.

Finalmente, también se reunirán con dirigentes estudiantiles canadienses.

“Canadá y Chile tienen una relación profunda, arraigada en valores compartidos. Estamos comprometidos con la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático y la promoción del comercio inclusivo y la cooperación internacional para abordar los desafíos de la paz y la seguridad. Espero con ansias mi reunión con el Presidente Boric, donde buscaremos fortalecer nuestra colaboración, tanto dentro de las Américas como a nivel mundial”, señaló Trudeau.

From taking climate action, to defending democracy, to promoting human rights and gender equality, I’m looking forward to sitting down with President @GabrielBoric and working on the progressive priorities we share. More on his visit to Canada next week: https://t.co/aFml96ws29

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 31, 2022