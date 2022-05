Con solo 18 años de edad, una chica lleva un tatuaje en el rostro con letras que corresponden al nombre de su ex novio.

El nombre de la víctima es Tayane Caldas, quien fue tatuada a la fuerza por su ex para ser marcada como “su propiedad”. El hombre la secuestró el fin de semana pasado y le hizo el tatuaje de su nombre en la cara.

El hecho ocurrió en la casa del ex pololo, identificado como Gabriel Henrique Alves Coelho. La propiedad está ubicada en Taubaté, al sureste de Brasil.

Lleva el tatuaje del nombre del ex sin su consentimiento

Tayane Caldas realizó la denuncia pública contra su ex por el secuestro y posterior tatuaje. Lo hizo en diálogo con el conocido medio brasileño Globo.

“Me ató los dos brazos y dijo que me iba a tatuar la cara. Lloré, supliqué. Le pedí que no lo hiciera porque destruiría mi vida y él dijo que lo haría de todos modos. Y mientras gritaba, me golpeó. Sólo vi el tatuaje hecho después y solo pude llorar”, reveló la víctima.

Tras su liberación, corrió a casa a contarle a su mamá lo que le habían hecho. Además, realizó una denuncia penal por violencia doméstica contra el hombre sobre quien ya pesaba una orden de alejamiento. El atacante fue detenido por funcionarios policiales.

“Sólo quiero que la gente que me está viendo la cara así, que me vea, que no tenga miedo. No se puede tener miedo, hay que denunciarlo, porque todo empeora”, dijo la víctima con el tatuaje de su ex en el rostro.

Por otro lado, el Departamento de Defensa de la Mujer investigará el caso. Esto, porque el agresor alegó que su ex le pidió a él que le realizara el tatuaje. Mientras tanto, Alves cumplirá prisión preventiva en Brasil.