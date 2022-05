Elon Musk en Brasil: magnate busca acuerdo con gobierno de Bolsonaro para instalar internet en Amazonas

El magnate sudafricano, Elon Musk se encuentra en Brasil, tras un invitación realizada por el ministro de Comunicaciones de Jair Bolsonaro, Fábio Faria, con el objetivo de llegar a un acuerdo para instalar el Starlink, sistema de internet creado por el empresario, en escuelas y sectores rurales del Amazonas.

La llegada del multimillonario fue anunciada por el mismo secretario de Estado brasileño, quien por medio de Twitter manifestó: “¡Nadie esperaba esto! Como vamos a conectar el Amazonas, trajimos a uno de los empresarios más grandes del mundo para que nos ayude en esta misión”.

“¡Aceptamos el reto y vamos hasta el final! Gracias, Elon Musk por la visita. ¡¡¡Hagámoslo!!!”, agregó.

En tanto, Elon Musk también anunció su llegada a Brasil y por medio de la misma red social expresó: “¡Súper emocionado de estar en Brasil para el lanzamiento de Starlink para 19,000 escuelas desconectadas en áreas rurales y monitoreo ambiental de Amazon!”

Super excited to be in Brazil for launch of Starlink for 19,000 unconnected schools in rural areas & environmental monitoring of Amazon! 🇧🇷 🌳 🛰 ♥️

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022