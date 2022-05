El Departamento de Defensa de los Estados Unidos asumió que por su acción militar cerca de 70 personas murieron en Siria durante un ataque en marzo de 2019. En el Pentágono reconocieron que en el ataque sobre la localidad de Baghuz fueron asesinados menores de edad y mujeres, entre otros habitantes.

El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo que “admitimos que sí matamos a civiles inocentes, mujeres y menores de edad, en la localidad siria de Baghuz en 2019″. La ofensiva aérea ocurrida durante el gobierno de Donald Trump reúne las condiciones para ser considerado un crimen de guerra.

En la sede del departamento de defensa el vocero además dijo que EEUU no proseguirán con la investigación para encontrar a los culpables del asesinato. El caso se conoce luego de un reportaje de The New York Times, medio que reveló que el Pentágono encubrió detalles claves del hecho.

Kirby comentó el martes sobre el reportaje del medio de comunicación estadounidense que “pueden ver todos los detalles ahí. Admitimos que cometimos esos errores, que matamos, que nuestras operaciones terminaron en la muerte de personas inocentes”.

Democracy Now da cuenta que las autoridades militares estadounidenses se enteraron de inmediato del número de muertes de civiles. Un funcionario incluso señaló que el ataque podía ser considerado un crimen de guerra. El bombardeo lo ejecutó una unidad de operaciones secreta llamada Task Force 9.