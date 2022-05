Vladimir Putin se disculpa con Israel tras declaraciones del canciller Serguéi Lavrov

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció disculpas a Israel tras los “graves” dichos del canciller ruso Serguéi Lavrov.

Esto luego de que dicha autoridad asegurara que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tenía “orígenes judíos” al igual que Adolf Hitler.

“Los dos (presidentes) discutieron los comentarios del Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov. El Primer Ministro aceptó la disculpa del presidente Putin por las declaraciones de Lavrov y le agradeció por aclarar su actitud hacia el pueblo judío y la memoria del Holocausto”, señaló un comunicado del primer ministro de Israel, Naftali Bennett, tras una reunión con Putin.

The two discussed Russian Foreign Minister Lavrov’s remarks. The Prime Minister accepted President Putin’s apology for Lavrov’s remarks and thanked him for clarifying his attitude towards the Jewish people and the memory of the Holocaust.

