Emmanuel Macron: “Prometo ser el presidente de todos”

Este domingo Emmanuel Macron, el Presidente de Francia, con un 58,5% de los votos (según un análisis actualizado de Ipsos & Sopra Steria) ganó la segunda vuelta frente a la ultraderechista Marine Le Pen, a quien se le proyecta la obtención del 41,5% de las preferencias en los sufragios.

Tras aquel triunfo, Macron prometió ser “el presidente de todos”.

Con la Torre Eiffel de fondo, Macron dio sus primeras palabras públicas tras obtener el triunfo por el mandato de Francia, dando a entender que esta nueva etapa no será una “continuidad” de su primer periodo como gobernador.

Macron también aprovechó la instancia para referirse al rol de Francia frente al conflicto entre Rusia y Ucrania.

“Tenemos mucho que hacer. La guerra en Ucrania está ahí para recordarnos que atravesamos tiempos trágicos en los que Francia debe mostrar la claridad de su voz y desarrollar su fuerza en todos los ámbitos”, dijo el Presidente reelecto.

A través de redes sociales, varios líderes de Europa le hicieron llegar sus mensajes al reelecto Presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, felicitó a Macron por la reelección e indicó que una “Unión Europea fuerte requiere de una Francia fuerte”.

Boris Johnson, el Primer Ministro del Reino Unido, además de celebrar los resultados, planteó que espera que “sigan trabajando juntos en los temas que más importan a los dos países y al mundo”.

Congratulations to @EmmanuelMacron on your re-election as President of France. France is one of our closest and most important allies. I look forward to continuing to work together on the issues which matter most to our two countries and to the world.

🇬🇧🇫🇷

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 24, 2022