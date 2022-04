Un hombre compró un Ferrari y lo chocó al salir del concesionario

Un insólito hecho registrado en Inglaterra circuló por la red social Twitter en horas recientes con fotos que muestran cómo un hombre chocó su Ferrari recién salido del concesionario.

El hombre chocó un Ferrari 488. Su valor ronda las 250 mil libras esterlinas que, al cambio, serían cerca de 265 millones de pesos chilenos.

Bastó rodar solo tres kilómetros cuando el hombre chocó el lujoso Ferrari contra un separador vial. Las fotos no tardaron en circular en la red social Twitter:

Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5

— Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) April 1, 2022