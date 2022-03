Los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hicieron un llamado a China respecto a su señales respecto a la guerra en Ucrania.

El organismo internacional emplazó a uno de los principales aliados de Rusia. Ambos países firmaron un tratado de amistad especial el 4 de febrero pasado y las relaciones se estrecharon aún más.

Bajo el escenario actual, con la guerra que desataron los rusos en territorio ucraniano, las miradas están puestas sobre quienes brinden apoyo al Kremlin.

Considerando la delicada situación y el desarrollo diario del avance bélico, la postura de las potencias mundiales resulta ser una señal clave para el mundo. Así lo entienden desde la Organización, quienes emplazaron a los chinos.

“Hacemos un llamamiento a la República Popular China a defender el orden internacional, incluidos los principios de soberanía e integridad territorial, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

La indicación de los miembros de la OTAN es “abstenerse de apoyar el esfuerzo bélico de Rusia“. También hicieron un llamamiento a “abstenerse de cualquier acción que ayude a Rusia a eludir las sanciones”.

“Estamos preocupados por los recientes comentarios públicos de dirigentes de la República Popular China. Pedimos que deje de amplificar las narrativas falsas del Kremlin, en particular sobre la guerra y la OTAN, y que promueva una resolución pacífica del conflicto”, añadieron.

Uno de los mensajes que entregan desde la alianza internacional es que el mundo debe unirse en condena a los actos de Rusia y entregar apoyo a Ucrania en este momento.

#NATOsummit | PM @JJansaSDS 🇸🇮 reaffirmed support to Ukraine & together with other @NATO leaders agreed to strengthen NATO’s posture in all domains + on the importance of close NATO-EU cooperation, incl. to support other partners. #WeAreNATO #WeStandWithUkraine #4newBattlegroups pic.twitter.com/LvW7B209yj

Fue el propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien se refirió de manera clara y directa a la situación de China y la visión del orden internacional.

Aseguró que el gigante asiático presidido por Xi Jinping “debe unirse al resto del mundo” en una postura que ponga por delante la paz.

Además, hizo un aviso al presidente de Rusia, Vladimir Putin, respecto al despliegue de y uso de armamento. “Cualquier uso de armas químicas cambiaría fundamentalmente la naturaleza del conflicto”.

“Sería una flagrante violación del derecho internacional, con graves y generalizadas consecuencias. La gravedad del uso de armas químicas, además, se agrava por el hecho de que siempre existe el riesgo de contaminación”.

“Sería una catástrofe para el pueblo de Ucrania, con el riesgo de que podamos ver la propagación de agentes químicos también en el territorio de la OTAN (…) La OTAN siempre está lista para defender, proteger y reaccionar ante cualquier tipo de ataque a un país aliado“, señaló Stoltenberg.

#NATO leaders met at a critical time for our security. We agreed to strengthen our deterrence & defence for the longer-term. We also agreed to give further support to #Ukraine & to continue to impose costs on #Russia. Transatlantic solidarity remains vital https://t.co/e9jW4zopkR

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 24, 2022