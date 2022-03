Ex carabinero chileno combate la guerra en Ucrania: “Rusos disparan a matar”

Desde el pasado mes de febrero se desarrolla un conflicto bélico en Ucrania sin precedentes, cuando el Gobierno de Vladímir Putin ordenó la invasión con tropas rusas sobre ese territorio, esto, en paralelo al constante bombardeo de varias ciudades.

En medio de esta compeja situación, un ex carabinero de Chile llamado Luis Lagos Torres, nacido en Iquique y de 46 años de edad, viajó a Europa para colaborar en Ucrania en medio de la guerra con Rusia.

Según relató el ex carabinero, su principal motivación es ayudar a quienes sufren en Ucrania. Para eso, vendió su camión, compro su pasaje y viajó hasta allá.

“Un día o dos días antes me presenté en la embajada ucraniana en Santiago y me dieron los contacto. Yo me costeé mi pasaje. Conozco Europa bien, estuve en algunos países, pero me fue más fácil”, reveló.

Luis es el único chileno que integra una unidad militar internacional en la frontera de Ucrania con Polonia. Sin embargo, está acostumbrado a las bajas temperaturas ya que vivió antes en Alemania y otros países europeos.

La labor del ex carabinero en Ucrania

Luis cuenta que ayuda a rescatar ciudadanos ucranianos víctimas de derrumbes. Según su testimonio ofrecido a La Estrella de Iquique, casi 100 mil personas están atrapadas entre las ruinas de la ciudad de Mariúpol. Ese es otro foco del conflicto bélico.

Al mencionado medio, el ex carabinero afirmó: “Para mí es un orgullo ser iquiqueño y un privilegio estar acá en Ucrania. Yo no vine a una fiesta ni al Lollapalooza acá en Ucrania. Es una situación completamente grave; anoche atacaron un campo cerca donde hubo cien personas muertas”.

En esa línea, dio detalles de lo que vive en territorio ucraniano con las tropas rusas. “Acá los rusos cuando toman una ciudad disparan a matar y no les importa quién sea, si es una madre con un hijo, tiran a matar. Y no es una guerra, porque no hubo un incidente previo, es una invasión. Los ucranianos están luchando ferozmente, los controles en todas las esquinas en las ciudades son exhaustivos, incluso violento. Si tú eres extranjero ya no puedes transitar en las ciudades”, finalizó.