Este miércoles, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ordenó al gobierno de Rusia el cese “inmediato” de la ofensiva que mantiene sobre el territorio ucraniano. Esto, aplicando las medidas cautelares que impulsaron las autoridades de Kiev debido a la “falsedad de las justificaciones” de Moscú.

El gobierno de Volodímir Zelenski aseguraba que Vladimir Putin violaba la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, de 1948, y que fue ratificada por ambas naciones.

Las justificaciones rusas para la invasión de Ucrania incluyen un supuesto genocidio de la población rusa y prorrusa en ese país.

Así, la CIJ -principal órgano judicial de las Naciones Unidas- atiende la petición de Kiev de terminar con la guerra “para evitar perjuicios irreparables a los derechos de Ucrania y su pueblo y evitar agravar la disputa entre las partes”.

El presidente ucraniano Zelenski ha asegurado vía Twitter que “Ucrania obtuvo una victoria completa en su caso contra Rusia en la Corte Internacional de Justicia”.

“La CIJ ordenó detener inmediatamente la invasión. La orden es vinculante según el derecho internacional. Rusia debe cumplir de inmediato. Ignorar la orden aislará aún más a Rusia”, agregó.

Ukraine gained a complete victory in its case against Russia at the International Court of Justice. The ICJ ordered to immediately stop the invasion. The order is binding under international law. Russia must comply immediately. Ignoring the order will isolate Russia even further

