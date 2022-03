Periodista norteamericano murió en Ucrania tras ataque ruso

Durante esta jornada se informó la muerte de Brent Renaud, periodista estadounidense tras un ataque ruso en la ciudad de Irpin, al suroeste de Kiev, en Ucrania.

Así lo confirmó el jefe de la Policía de la región en su cuenta de Facebook.

Según consignó El País, el periodista falleció producto de un disparo. A pesar de que en un primer momento se habló de que el profesional trabajaba para The New York Times, el mismo medio salió a aclarar que Brent Renaud era un periodista audivisual que trabajó con ellos en 2015 pero que ya no pertenecía a sus filas.

Esto podría significar un aumento en las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, ya que el país norteamericano podría involucrarse directamente en el conflicto.

Se espera que prontamente la Casa Blanca emita algún comunicado tras la muerte del periodista Brent Renaud en Ucrania.

En desarrollo…

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr

— NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022