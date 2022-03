EE. UU. y muerte de periodista en Ucrania: “Responderemos en consecuencia”

Tras la muerte del periodista estadounidense Brent Renaud, producto de un ataque ruso en la ciudad de Irpin, en Ucrania, el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) informó que “responderemos en consecuencia” por el fallecimiento del reportero.

Jake Sullivan, Consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, calificó el hecho como “impactante y horrible” y agregó que “seguiremos muy de cerca este último acontecimiento y responderemos en consecuencia” al canal NBC.

Mientras que, en entrevista con CBS, Sullivan indicó que “estaré consultando con mis colegas, con los ucranianos para determinar cómo esto pasó y para responder con las consecuencias apropiadas“.

Viene al caso mencionar que, en un comienzo, se había informado que Brent Renaud era un profesional que brindaba sus servicios al The New York Times. No obstante, el mismo medio salió a aclarar que el periodista trabajó con ellos en 2015 pero que yo no era parte de su equipo.