Hasta hace poco pasaba los días en Canadá programando computadores. En eso estaba cuando escuchó el llamado que hizo el presidente ucraniano Volodimyr Zelensky a todos los voluntarios que quisieran combatir contra Rusia y tomó la decisión de viajar. Se le conoce como “Wali” (“guardián” en árabe) y es uno de los francotiradores más temibles del mundo.

De acuerdo a medios internacionales, Wali ingresó a Ucrania desde Polonia la semana pasada. Su formación comenzó en el 22° Regimiento Real Canadiense y desde esa temprana etapa hasta ahora ha acumulado experiencia combatiendo en Afganistán, entre 2009 y 2011; en 2015 en Irak; y finalmente en Siria.

One of the world's best snipers has arrived in Ukraine.

