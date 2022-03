El conflicto bélico que atraviesa la población civil en Ucrania ha brindado en 12 días historias tan tristes como sorprendentes, muchas protagonizadas por el mismo periodista chileno Jorge Said.

Más de un millón y medio de ucranianos han sido desplazados desde el inicio de la guerra en Ucrania el pasado 24 de febrero. Así lo contabilizó un reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Desde ese día, Ucrania vive una compleja situación con el constante bombardeo en principales ciudades, así como el avance de tropas rusas sobre su territorio.

Jorge Said es uno de los corresponsales chilenos que cubren minuto a minuto lo que pasa en Ucrania. Sin embargo, esto lo ha puesto en varias situaciones de riesgo. La más reciente la vivió a bordo de un bus.

Jorge Said entrevistaba a residentes de Kiev, la capital de Ucrania, dentro de un bus. En medio del diálogo, escucharon disparos realizados por militares rusos en las cercanías.

“Ha sonado acá mismo. Dentro del bus, prácticamente. Estábamos viendo testimonios”, dijo el periodista. “Hay que irse. En este momento“, advirtió.

Jorge Said sumó que ese “fue el momento más peligroso en toda mi vida: las bombas las sentimos pegándole al bus, a nosotros directamente. Fue un momento de pánico. Es como si el infierno hubiera caído en estas tierras”:

War Correspondent Jorge Said while interviewing a group of journalists on a bus in Kiev, they are ambushed by a Russian attack, and must flee the place….#war #Ukraine #RussiaUkraineConflict #Kyev pic.twitter.com/iQ4Uw1RZT7

— Luis Mendez (@luismendez_n) March 6, 2022