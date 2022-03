Ashton Kutcher y Mila Kunis recaudan dinero para refugiados de Ucrania

Son muchas las figuras públicas que han reaccionado en los últimos días por la invasión de tropas rusas en Ucrania, así como los bombardeos que han acabado con una alta cifra de civiles de ese país. Entre ellas, destacan los actores Ashton Kutcher y Mila Kunis.

El pasado 24 de febrero, Rusia ordenó el avance de sus tropas militares sobre Ucrania, generando un conflicto bélico sin precedentes. Al mismo tiempo, la ofensiva con misiles coordinada desde Moscú ha conformado el mayor ataque de un Estado a otro en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Los hechos han generado la reacción solidaria de famosos como Ashton Kutcher y Mila Kunis, quienes decidieron abrir una cuenta de GoFundMe para ayudar a los desplazados de Ucrania.

Esta semana, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó que la cifra de ucranianos desplazados superaba el millón de personas.

La recaudación de Ashton Kutcher y Mila Kunis por Ucrania

En solo un día, los actores recaudaron más de 6.8 millones de dólares para los desplazados de Ucrania.

De hecho, Mila Kunis nació en la localidad ucraniana de Chernivtsi en 1983. Luego, se mudó a Estados Unidos, en el año 1991.

A través de un video publicado en Instagram, Mila Kunis expresó: “Siempre me he considerado una estadounidense, una estadounidense orgullosa… Pero hoy, nunca me he sentido más orgullosa de ser ucraniana. Los acontecimientos que se han desarrollado en Ucrania son devastadores. No hay lugar en este mundo para este tipo de ataque injusto contra la humanidad”.

Ashton Kutcher, por su parte, indicó que el dinero recaudado sería destinado a los desplazados de Ucrania. “El desafío principal en este momento es la logística. Necesitamos conseguir vivienda y llevar suministros y recursos al área. Nunca he estado más orgulloso de estar casado con una ucraniana”, concluyó.