Durante este sábado, se viralizó en redes sociales un video que muestra a un ciudadano ruso arrodillado y pidiendo perdón a ucranianos por las acciones bélicas-militares que emprendió el presidente de Rusia, Vladímir Putin contra Ucrania, desde el pasado jueves 24 de febrero.

Por medio de un post publicado por el portal KyivPost en su cuenta de Twitter, se puede apreciar a un hombre ruso, acompañado de una bandera de su país, pidiendo perdón de rodillas frente a un grupo de ciudadanos ucranianos.

En el registro se logra escuchar como el hombre declaró frente a los ucranianos: “Quiero arrodillarme ante ustedes y disculparme por lo que ese bastardo les hizo…”.

Russians apologize for Putin's actions

“I want to kneel before you and apologize for what that bastard did to you…” #RussiaProtests #UkraineRussiaWar #PutinIsaWarCriminal pic.twitter.com/yUTyXXVO9p

— KyivPost (@KyivPost) February 26, 2022