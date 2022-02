En medio del conflicto bélico que atraviesa Ucrania en las últimas horas por ataques militares ordenados por Rusia, se viralizó el impactante video que muestra a un tanque en el momento que aplasta a un auto con alguien adentro.

El clip muestra al tanque aplastando a un auto con un civil adentro, mientras transitaba por una calle de Kiev, la capital de Ucrania. El hecho quedó grabado desde varios ángulos, video que circuló en redes este viernes, 25 de febrero.

Desde el jueves, tropas rusas ingresaron a territorio ucraniano mientras varias ciudades eran bombardeadas con misiles desde Moscú. El conflicto que lleva semanas escaló a otro nivel con más de un centenar de fallecidos hasta el mediodía de este viernes.

Desde entonces, una cantidad incontable de clips han circulado en plataformas como Twitter, en las últimas horas. El video del tanque en Ucrania, sin embargo, es uno de los más impresionantes vistos esta semana.

Este es el video que capta el momento exacto cuando el tanque militar aplasta a un auto con un civil adentro en Kiev, capital de Ucrania.

Advertimos que el contenido de las imágenes es sensible:

Aunque las imágenes lucen fatales, informes que circularon más tarde también en redes, afirmaron que la víctima, una persona mayor, sobrevivió al impacto del vehículo de guerra. De hecho, hay un video que muestra a las personas sacando a la persona del auto:

The man whose car was rammed and crushed by alleged Russian strela has been rescued,

