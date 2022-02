Volodímir Zelenski, el Presidente de Ucrania, informó a través de su cuenta de Twitter que Rusia estaría tratando de tomar el control de la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil, al norte del país, cerca de la frontera con Bielorrusia.

“Las fuerzas de ocupación rusas están tratando de apoderarse de Chernóbil. Nuestros defensores están dando la vida para que no se repita la tragedia de 1986 (haciendo referencia al accidente nuclear)”, indicó Zelenski

“Esta es una declaración de guerra contra toda Europa“, afirmó el Presidente de Ucrania.

La incursión de las tropas rusas que estaban posicionadas en Bielorrusia a un área cercana a la central nuclear, había sido denunciada con anterioridad por un asesor de Denis Monastyrsky, ministro del Interior de Ucrania, a la agencia de noticias Reuters.

Viene al caso señalar que Chernóbil, además de ser la central nuclear, también es el nombre de la ciudad que está situada a casi 15 kilómetros de la planta. El lugar fue desalojado después del accidente nuclear en 1986.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

