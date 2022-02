Boris Johnson califica de “dictador” a Putin y da su apoyo al pueblo ucraniano

El primer ministro británico, Boris Johnson, se pronunció este jueves sobre la ofensiva militar de Rusia en Ucrania.

“Nosotros y el mundo no podemos permitir que la libertad de Ucrania sea arrebatada y no lo haremos, no miraremos a otro lado”, sostuvo Johnson en su discurso que dio para el Reino Unido.

“Nuestra misión es clara políticamente, económicamente y militar: que este emprendimiento de Putin debe terminar en el fracaso”, afirmó Boris Johnson quien agregó “le digo al pueblo ucraniano, en este momento de agonía estamos con ustedes“.

Sobre los efectos que la invasión en Ucrania pueda provocar en la ciudadanía de aquel país, Johnson dijo que no cree “que el dictador ruso haga que el sentimiento nacional ucraniano se rinda. Su creencia apasionada que el país debe ser libre, no se va a acabar”.

“Este acto agresivo e irresponsable, no es un ataque solo sobre Ucrania, es un ataque sobre la democracia, la libertad en el este de Europa y en el resto del mundo“, subrayó el primer ministro británico.