Michelle Bachelet condenó golpe de Estado en Burkina Faso: exigió la liberación del presidente y otros altos funcionarios

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó el golpe de Estado realizado por militares en Burkina Faso.

Mediante un comunicado, Bachelet exigió la liberación del presidente Roch Marc Christian Kaboré y otros altos funcionarios, quienes se encuentran retenidos por los soldados amotinados. “Hacemos un llamado a las fuerzas armadas para que liberen de inmediato al presidente Roch Marc Christian Kaboré y otros funcionarios de alto nivel que han sido detenidos. Instamos a un rápido retorno al orden constitucional“, señaló.

Además, sostuvo que “ante las amenazas a la seguridad y los tremendos desafíos humanitarios que enfrenta el país, es más importante que nunca garantizar que se respeten plenamente el estado de derecho, el orden constitucional y las obligaciones del país en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.

Finalmente, Bachelet afirmó que “es crucial que el espacio democrático se proteja de manera efectiva” en Burkina Faso, y que “para garantizar que las personas puedan expresar sus quejas y aspiraciones, y participar en un diálogo significativo para trabajar para abordar las numerosas crisis en el país”.

La tensión en Burkina Faso en los últimos meses ha ido en alza debido a, según acusan, la incapacidad del Gobierno de hacer frente al avance del yihadismo por todo el país.

