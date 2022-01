Junta Militar de Myanmar agregó cinco cargos por corrupción a la mandataria que depusieron

La junta militar que gobierna Myanmar realizó cinco nuevos cargos contra la líder birmana Aung San Suu Kyi. El régimen de facto, que comanda la nación asiática desde el golpe de estado del 1 de febrero de 2021, ya condenó a seis años de prisión a la depuesta mandataria electa.

La dictadura que encabeza el ejército mantiene otros procesos contra la premio Nobel de la Paz. Los cinco nuevos cargos también alcanzan al presidente derrocado Win Myint, por el supuesto arriendo irregular de un helicóptero. Los militares buscan nuevas condenas por eventuales delitos de corrupción.

El diario oficialista The Global New Light of Myanmar, que controlan los militares, aseguró en diciembre que ambos líderes civiles se saltaron las regulaciones y causaron una pérdida económica al estado por el alquiler y la compra de helicópteros. La política también es acusada de vulnerar una ley de secretos oficiales.

Los procesos contra Suu Kyi son llevados por un sistema judicial que controla la actual dictadura. El golpe de estado causó una crisis política y social, en el que aparecieron milicias y guerrillas para enfrentar a los militares. El ejército arguyó un supuesto fraude electoral, sin pruebas, para derrocar al gobierno.

Radio Francia Internacional expone que al menos 1.469 personas fallecieron por la brutal represión del régimen militar. Sus agentes suelen disparar contra los manifestantes pacíficos, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos. El organismo estima en más de 11.550 los opositores detenidos.