Chilena de 14 años murió tras recibir impacto de bala policial en tiroteo en Estados Unidos: llevaba seis meses viviendo en el país junto a su madre

Una joven chilena de 14 años, de nombre Valentina Orellana Peralta, murió baleada en el contexto de un procedimiento de la policía que se registró en el centro comercial Burlington en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, mientras se encontraba en un probador de un centro comercial del país, buscando un vestido para participar en una fiesta de cumpleaños.

De acuerdo a la información entregada por el Departamento de Policías de Los Ángeles, el hecho ocurrió cuando la joven chilena se encontraba en uno probador, momento en donde recibió un impacto de bala proviene de una arma policial, debido a un procedimiento levantado tras un tiroteo registrado en un local del centro comercial de North Hollywood.

Los efectivos policiales abrieron fuego contra un sospechoso de haber agredido a una mujer, solo minutos antes de que se registrara el fatal incidente, que dio muerte a la joven chilena de 14 años, que llevaba sólo seis meses viviendo en Estados Unidos junto a su madre.

Además, se precisó que la policía dio muerte al hombre en cuestión. Mientras que una mujer sufrió heridas de moderadas a graves, cuando una de las balas atravesó la pared de una tienda y terminó con impactar a la joven mientras se probaba vestidos junto a su madre.

El jefe asistente del Departamento de Policías de Los Ángeles, Dominic Choi, manifestó: “El sospechoso atacó a una mujer quien fue transportada al hospital. Tenía heridas en la cabeza, en sus brazos y en su cara. Durante el ataque, un oficial involucró disparos. El sospechoso fue golpeado y luego otra joven de 14 años fue golpeada por la bala”.

En tanto, el jefe de policía, Michel Moore, en un comunicado expresó: “Lamento profundamente la muerte de esta niña y sé que no hay palabras que puedan aliviar el dolor inimaginable de la familia“. Es más, el funcionario policial manifestó que se realizará una “investigación exhaustiva, completa y transparente” del tiroteo.

El padre de la menor se encuentra viajando al lugar de los hechos. En tanto, una tía de la joven chilena de 14 años fallecida, Carolina Peralta, en conversación con TVN, declaró que el dolor que embarga a la familia es terrible y que no pueden entender lo acontecido.

“Hemos estado agotadísimos con todo esto. Un agotamiento psíquico y físico. Doloroso no podemos entender como pasó esto”, declaró la familiar de la víctima.

LAPD Assistant Chief Dominic Choi provides an update on the Officer-Involved Shooting that occurred earlier today in North Hollywood. pic.twitter.com/4VKwFm2cNs

— LAPD HQ (@LAPDHQ) December 24, 2021