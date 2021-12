OMS alertó que las vacunas anticovid pueden ser menos efectivas ante la variante ómicron

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó que la evidencia preliminar indica que las vacunas anticovid pueden ser menos efectivas contra la infección y transmisión de la variante ómicron. El organismo advirtió que “el riesgo general relacionado con la nueva variante preocupante Omicron sigue siendo muy alto”.

El máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó que la cepa ómicron del covid-19 se propaga “a un ritmo que no hemos visto con ninguna otra variante”. Para el experto ya se encuentra en la mayoría de los países.

El titular de la OMS expresó que “77 países han notificado casos de ómicron, pero la realidad es que probablemente ómicron esté en la mayoría de los países, aunque todavía no se haya detectado”. Los brotes de la variable ya generan medidas sanitarias en el mundo.

El experto del organismo Abdi Mahamud dijo que “nos preocupa el hecho de que la gente considera ómicron como leve”. El científico agregó que “el número de casos podría de nuevo desbordar los sistemas sanitarios que no están preparados”.

Deutsche Welle da cuenta que para Mahamud la cepa podría convertirse en dominante en varios países de Europa este mes. El consejero de la OMS, Bruce Aylward, advirtió que “tenemos un virus más transmisible del que no conocemos muy claramente su evolución clínica” y que puede generar “una posición muy peligrosa” por el final de año.

Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. I need to be very clear: vaccines alone will not get any country out of this crisis.

It’s not vaccines instead of masks, distancing, ventilation or hand hygiene.

Do it all. Do it consistently. Do it well. pic.twitter.com/YAVfJXsviQ

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 14, 2021