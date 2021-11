Nueva variante de covid-19 fue detectada en Sudáfrica: contagios ya llegaron a Hong-Kong y Botsuana

Una nueva variante de covid-19 fue detectada por científicos del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica.

Mediante un comunicado, la institución informó de 22 casos de la hasta ahora llamada variante b.1.1.529, considerando la secuenciación genómica. El ministro de Salud local, doctor Joseph Phaahla, confirmó la información y rectificó que las medidas restrictivas que rigen para el país se mantendrá, al menos hasta tener más información.

BREAKING NEWS: We confirm that through collaborative efforts with private laboratories and the NGS-SA members, a new COVID-19 variant, B.1.1.529, has been detected in South Africa. Read more here https://t.co/0ht7nmMkJg

— NICD (@nicd_sa) November 25, 2021