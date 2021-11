Covid-19: OMS manifestó preocupación por aumento de casos en Europa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó su gran preocupación debido al alza de casos de covid-19 en Europa y advirtió la posible muerte de unas 500.000 personas con proyección al mes marzo de 2022, si es que no se toman medidas urgentes para prevenir esta situación.

La información fue entregada por el director regional de la OMS, Hans Kluge, en una entrevista con BBC, quien indicó que la introducción del uso de mascarillas puede ayudar en forma inmediata a los países de Europa a prevenir el aumento del covid-19, después de que países como Alemania y Austria registran un fuerte incremento de contagios, en los últimos días.

Según Kluge, entre los factores que podrían llevar a una nueva situación compleja por covid-19 en el viejo continente, se deben a el invierno, la falta de vacunación y la presencia de la variante Delta, cepa altamente contagiosa.

Es por lo anterior que el médico belga pidió incrementar las medidas de salud pública y llamó a los países a aumentar y continuar con el proceso de vacunación.

“Covid-19 es otra vez la causa número uno de mortalidad en nuestra región”, expresó Kluge y agregó que “sabemos lo que necesitamos hacer” para combatir este virus. El director europeo de la OMS se refirió a la vacunación y expuso que la obligatoriedad de vacunarse debería ser algo que se adopte como “último recurso”, ya que antes se pueden implementar medidas preventivas como el uso del pasaporte covid en el continente.

En base a lo anterior, el médico puntualizó que estas decisiones no suponen una restricción de la libertad, sino que son “una herramienta para mantener nuestra libertad individual”.

Austria se ha convertido en el primer país europeo en anunciar la obligatoriedad de la vacunación para febrero de 2022, mientras que países como la República Checa y Eslovaquia han comunicado nuevas restricciones para las personas que no están inmunizadas.

Además, se suman las manifestaciones registradas en varias ciudades europeas, en contra de las medidas para prevenir el covid-19. Una de ellas es la registrada el pasado viernes, en Rotterdam, Países Bajos, en donde se registraron violentos hechos, luego que cientos de personas se volcara a las calles en contra de las nuevas medidas tomadas contra el coronavirus por el gobierno, entre las que se encuentran una prohibición de fuegos artificiales en la noche de Año Nuevo.

