Los ojos sobre la isla: cubanos opositores al Gobierno convocaron a protestas en el país este lunes

Este lunes 15 de noviembre las expectativas están puestas en Cuba, a propósito de una convocatoria hecha por un grupo de ciudadanos opositores al régimen, autodenominados “Archipiélago” (coordinados en una plataforma virtual homónima), que exigen a la “democratización” de la isla y la liberación de los “presos políticos”. Además, protestan por las malas condiciones de vida dentro del país, las que han resaltado a propósito de la pandemia por el covid-19.

La movilización aparece como una sucesora de las realizadas el 11 de julio pasado (donde se llevó a la cárcel a algunos movilizantes), que tenían detrás los mismos motivos y objetivos.

Archipiélago tiene entre sus integrantes a Yunior García Aguilera, un dramaturgo de 39 años, quizás el más reconocible dentro del movimiento. Si bien no se considera un líder político, el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha sido particularmente observador con él: sin ir más lejos, García tenía planeada una protesta en solitario, una marcha contra el régimen, el domingo pasado. Sin embargo, la policía local rodeó y acordonó su vivienda.

En entrevista con la BBC, García Aguilera planteó la opción de ser víctima de la incomunicación. El mismo medio británico mencionó la treintena de llamadas que hicieron sin poder lograr el diálogo (y desde distintos números de teléfono).

El gobierno de Cuba ha transmitido por sus vías oficiales que, dada la prohibición de la protesta, los manifestantes podrían ser reprimidos por parte de la policía.

El mismo gobierno cubano ha señalado que detrás de estas movilizaciones está el gobierno de Estados Unidos, apuntando a la sede de Washington como el lugar desde donde se promueve la marcha.

El presidente Joe Biden ha amenazado a Cuba con más sanciones si se violan derechos humanos y las libertades fundamentales de los manifestantes, o también si los organizadores de las movilizaciones son procesados.

El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken se refirió también a las mismas manifestaciones: “el régimen cubano tiene la oportunidad de atender y escuchar al pueblo cubano durante las manifestaciones pacíficas del #15N y demostrar respeto por los derechos humanos. Felicitamos al valiente pueblo cubano que muestra la fuerza de su voluntad y el poder de su voz”, escribió en su cuenta en Twitter la autoridad norteamericana.

El canciller cubano Bruno Rodríguez le respondió: “debería aprender de una vez por todas que el único deber del gobierno cubano es con su pueblo y rechaza, en su nombre, la interferencia de Estados Unidos. Defendemos el derecho a disfrutar, en paz, de nuestro avance hacia la normalidad y afrontar, sin injerencias, los retos que tenemos por delante”, escribió el ministro en la misma red social.

