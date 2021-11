Endurance llegó sin contratiempos a la Estación Espacial Internacional

La Estación Espacial Internacional (EEI) recibió este jueves a la nave Endurance de SpaceX. La misión Crew-3 llegó con tres astronautas de la agencia estadounidense NASA y uno de la europea Agencia Espacial Europea (ESA). Los tripulantes llegan a cumplir una misión científica de seis meses.

La nave quedó anclada a la EEI unas 21 horas después de su despegue desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral en Florida. En el viaje fueron trasladados Kayla Barron, Raja Chari y Tom Marshburn de la agencia estadounidense y el alemán Matthias Maurer de la ESA.

La NASA transmitió en vivo la llegada de Endurance a la estación y se pudo ver a los viajeros de la cápsula celebrando su llegada. La misión es la tercera que llega con astronautas de diversas agencias en cohetes de SpaceX. Todos los viajes de esa compañía parten desde EEUU.

Los cuatro astronautas de Crew-3 ocuparán los puestos dejados por los tripulantes de Crew-2. Esa misión regresó a la Tierra el pasado lunes, después de cumplir seis meses en el espacio a bordo de la EEI. El nuevo grupo de viajeros tiene como comandante de la misión a Chari.

NBC News indicó que el piloto de Endurance fue Marshburn y que Barron con Maurer son los especialistas. Solamente Tom Marshburn tenía experiencia en viajes previos fuera de nuestro planeta. La NASA indicó que el astronauta germano es la persona número 600 que viajado hasta el espacio.

