Hombre vestido de Joker atacó a 17 personas al interior de un tren en Tokio

Durante el fin de semana, un hombre personificado como el villano de Batman, Joker, apuñaló a varios pasajeros al interior de un tren en las cercanías de Tokio, previo a comenzar un incendio, según lo que constató la policía del lugar.

A partir de lo que confirmó el Departamento de Bomberos de Tokio, a raíz del fuego, las personas comenzaron a escapar, momento en el que el sujeto se dispuso a realizar los temibles actos, los cuales dejaron a 17 pasajeros heridos, 3 de gravedad y el resto con lesiones menores.

El agresor, de 24 años, fue arrestado en el lugar de los hechos, y ya estaba siendo investigado por intento de asesinato.

Según lo que informó el medio Nippon Television el sospechoso le habría ducho a la policía que “quería matar y ser sentenciado a pena de muerte“.

Asimismo, testigos explicaron a las autoridades que el sujeto vestía una camisa verde, un traje azul y un abrigo morado, simulando el disfraz de Joker.

En otro video divulgado por el medio News For All, se puede ver cómo el individuo se encuentra sentado en un tres vacío, fumando un cigarrillo previo a ser interceptado por la polícía.

Bajo este contexto, diversos usuarios de Twitter y que viven en Tokio comenzaron a compartir registros del momento del incendio, evidenciando el caos generado por el hombre personificado como Joker.

🚨 | NEW: The alleged attacker in Japan, in a “Joker” costume. Sitting and casually smoking after stabbing and spraying hydrochloric acid on passengers on a train in Tokyo, and then setting everything on fire

