“Pozo del Infierno” en Yemen: Esto fue lo que encontraron los expertos que bajaron por primera vez al lugar

Con el objetivo de determinar fielmente qué había en su interior, y terminar con los mitos que aseguran que es el hábitat de demonios y maldiciones, un grupo de espeleólogos de Omán decidió bajar hasta el fondo del Pozo de Barhout, conocido popularmente como “Pozo del Infierno”, en Yemen.

Así, una de las primeras cosas que se determinó es que la cueva a la que se accede por un agujero de 30 metros de diámetro en medio del desierto de Al Mahra, es que tiene una profundidad de 112 metros, hasta donde llegaron los expertos para analizar la composición de las rocas.

Sin embargo, y para desencanto de muchos, en el fondo del “Pozo del Infierno” de Yemen no se encontraron monstruos ni demonios, aunque sí se hallaron serpientes, animales muertos, perlas de cavernas verdes y grises que se forman en este tipo de cuevas por gotas de agua.

VIDEO: Driven by their passion to explore the unknown, a team of Omani cavers are believed to be the first to reach the bottom of Yemen’s mysterious Well of Barhout — the little-understood natural wonder, also known as the “Well of Hell” pic.twitter.com/LdiPvwjsBZ

— AFP News Agency (@AFP) September 24, 2021