Cura fue detenido en Italia por organizar orgías y adquirir drogas con dinero de los feligreses

El sacerdote Francesco Spagnesi de 40 años y perteneciente a la diócesis italiana de Prato, fue detenido acusado de organizar orgías y adquirir drogas con dineros donados por los propios fieles.

Según informó el medio italiano Corriere, el cura se encuentra con arresto domiciliario tras haber sido acusado de tráfico e importación de estupefacientes. El sacerdote pedía cargamentos de medio kilo de droga y llegaban a Italia.

Leer también Costa Rica, Dominicana y Panamá buscan una solución para la crisis humanitaria de Haití

Además, el párroco fue apuntado como organizador de orgías, donde contactaba con usuarios a través de sitios web de citas sexuales, llegando a reunir hasta 200 personas.

En tanto, según consignó SER, Spagnesi ya había sido destituido el pasado mes de junio para que asistiera a una terapia tras detectarle problemas psicológicos.

Las excusas del sacerdote

Tras el revuelo que causó el hecho, Francisco Spagnesi pidió disculpas y reveló que dio positivo por VIH. “La droga me hizo traicionar a mis feligreses, me hizo decir mentiras, me hizo tomar acciones de las que me avergüenzo. Ahora soy VIH positivo. Les pido perdón a todos“, afirmó.

“Devolveré el dinero que robé de la curia y la caridad de mis feligreses para comprar drogas . Todos serán reembolsados. Venderé todo lo que me pertenece”, aseguró el cura.