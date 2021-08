Joe Biden justificó la salida de EE.UU. de Afganistán: “Después de 20 años lo he aprendido por las malas”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, justificó la salida de Afganistán en su comparecencia de este lunes desde la Casa Blanca, en medio de las escenas de caos en el aeropuerto de Kabul tras la caída de la capital de dicho país en manos de los talibanes.

“Las tropas de EE.UU. no iban a librar una guerra que las propias fuerzas afganas no estaban dispuestas a luchar”, sostuvo el mandatario norteamericano, tras defender “vehemente” su decisión.

En esa línea, Biden remarcó que “no voy a repetir los errores del pasado, el error de quedarnos indefinidamente. En un conflicto que no es parte de los intereses nacionales de los EE.UU. No podemos seguir repitiendo esos errores porque tenemos intereses significativos en el mundo que no podemos permitirnos ignorar“.

“Una vez más, pregunto a los que dicen que tenemos que quedarnos: ¿Cuántas generaciones más de estadounidenses deben luchar en la guerra afgana? ¿Cuántas vidas más hay que desperdiciar allí?“, manifestó el presidente estadounidense.

También hizo frente a las críticas de la anterior administración. “Tuve que decidir como su presidente si seguía con el acuerdo de (Donald) Trump o me preparaba a volver a luchar contra los talibanes en la época de lucha. No habría un cese del fuego después del 1 de mayo, no se protegerían nuestras fuerzas, no habría status quo, solo una cordialidad. O cumplíamos el acuerdo y bajábamos las fuerzas o teníamos que enviar más tropas y entrábamos en la tercera década del conflicto“.

Biden subrayó que “defiendo mi decisión vehemente. Después de 20 años lo he aprendido por las malas: nunca es un momento adecuado para sacar a las fuerzas estadounidenses. Habíamos planeado cualquier tipo de contingencia, pero prometí al pueblo estadounidense que iba a ser claro siempre. Teníamos claros los riesgos. Los líderes políticos de Afganistán se han rendido y han huido y las fuerzas militares han colapsado. El desarrollo de lo ocurrido la última semana refuerza que teníamos que estar en Afganistán ahora”.