Argentina: Alberto Fernández responsabilizó a su esposa por festejo de cumpleaños que se viralizó

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, culpó a su esposa Fabiola Yáñez por una polémica celebración de su cumpleaños en julio de 2020, la que recientemente se viralizó en las redes. Lo anterior, debido a las reacciones que dejó una foto donde se apreciaba al político junto a un grupo de personas festejando el cumpleaños de la primera dama.

En ese momento Argentina cumplía una estricta cuarentena y restricciones debido a la complicada realidad que atravesaban por la pandemia. La situación generó gran revuelo en el país y durante un largo tiempo nunca se pidieron las disculpas correspondientes como tal, agravando más la sensación de la gente.

Este viernes 13 de agosto, en el marco de un anuncio por obras en Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, emitió palabras refiriéndose al tema. Fernández culpó a su cónyuge por la organización de su cumpleaños y, si bien declaró lamentarlo, la población sigue cuestionando el manejo de la situación.

“El 14 de julio mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido“, declaró.

Además señaló. que nunca quiso esconderse detrás de nadie “cuando debía dar la cara yo“. “Los pibes que me conocen dicen que no soy un careta“, agregó.

Santiago Cafiero, jefe de gabinete, también se refirió al tema y reconoció que se cometió un error cuando se llevó a cabo la polémica celebración de Fabiola y Alberto.

“Olivos funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia. Mucha gente entraba y salía, había reuniones con ministros, sectores y expertos epidemiólogos”, admitió.

Junto con esa especificación, Cafiero afirmó que “en una ocasión hubo un evento social que no debería haber ocurrido“.

Cada decisión que tomé frente a la pandemia, lo hice con fundamentos pensando en los crespenses. Hoy veo como @alferdez nos exigía hacer cumplir algo que el nunca respetó. ¿Dónde está el RESPETO y VALOR DE LA PALABRA por cada vecino y vecina que padeció el encierro? #Verguenza pic.twitter.com/CB0L38twsI — Dario Schneider🧉 (@DarioSchneider5) August 13, 2021

Posible juicio político

Ante la situación que protagonizó Alberto Fernández y Fabiola Yañez, algunos opositores intentarán un juicio político en contra del presidente.

Cabe recordar que el país se encuentra a un mes de las elecciones primarias para las legislativas de medio término del 14 de noviembre próximo.

En el contexto de la pandemia, Argentina lleva más de 5 millones de contagios acumulados y supera las 108 mil muertes, razón por la que el error de Alberto Fernández causó tanta molestia y repercusión política.