Pueblos originarios de Brasil denunciaron a Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional por genocidio

La organización de pueblos originarios de Brasil denunció al presidente de ese país, Jair Bolsonaro por “genocidio” y “ecocidio”. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentó el caso a la Corte Penal Internacional (CPI), pidiendo que se investigue al gobernante por su “política anti-indígena”.

La APIB ya presentó otras acciones jurídicas contra el mandatario y esta es la primera que encabezan abogados indígenas. La presentación a la CPI se basa en relatos de líderes y organizaciones indígenas, documentos oficiales, investigaciones académicas e informes técnicos.

El coordinador jurídico de la agrupación, Eloy Terena, aseveró que “están en curso en Brasil actos que configuran crímenes contra la humanidad, genocidio y ecocidio”. El encargado aseguró que recurrieron a la corte internacional ante “la incapacidad” del sistema de justicia de Brasil.

La denuncia expone “la ejecución de una política anti-indígena explícita, sistemática e intencional encabezada por Bolsonaro”. Según la presentación se acentuó durante la pandemia del Covid-19. El virus ya deja 1.166 muertos y más de 57.000 contagios entre casi 900.000 indígenas en Brasil.

Los pueblos originarios brasileros denuncian que la presencia de mineros y madereros ilegales en sus reservas son el principal factor de contagio del SARS-CoV-2. Bolsonaro defendió la apertura de tierras indígenas y áreas protegidas de Amazonas para la explotación de recursos.

The Articulation of Indigenous Peoples from Brazil (Apib) filed, this Monday (9), a statement before the International Criminal Court (ICC) to denounce Bolsonaro’s government on Genocide.

— Apib Oficial (@ApibOficial) August 9, 2021